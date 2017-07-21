Главный тренер Жозе Моуринью поделился мнением о победе над «Манчестер Сити» в рамках (2:0).

Об игре

«Это была очень хорошая тренировка. Об этом мы и думали, когда планировали предсезонку: два матча с клубами , а потом игры с лучшими командами мира.

Очевидно, что – более классная команда с более крутыми игроками, чем клубы МЛС. Они потребовали от нас большего – большей концентрации, интенсивности, лучшей игры в обороне и работы с мячом.

Так что это была фантастическая тренировка. Игроки подустали, и я очень доволен. Думаю, что и Гвардиола тоже».

О скорости Лукаку, мощи и умении завершать атаки

«Мы видели не только это, но и игру командного футболиста, который держит мяч, ждет поддержки, позволяет команде выйти из-под прессинга и владеть мячом на чужой половине поля.

Люди смотрят на голы, моменты, но у меня иной взгляд, и я не мог бы быть еще счастливее от того, что он делает на поле. Мы подписали Ромелу до старта предсезонки, и эти 10 дней, эти игровые минуты очень важны для взаимопонимания».

О том, что Рэшфорд также выглядит остро

«Приятно видеть их, играющих вместе, что очень даже возможно. У нас были три товарищеских матча, и мы использовали три разных системы. Сегодня мы играли с «десяткой». Мы работаем, развиваемся».

О том, что сухой матч – это позитив

«Да, и было несколько хороших сэйвов в исполнении Де Хеа и Ромеро, что также хорошо».

О защите

«Мы играли в этом матче с двумя разными четверками защитников, только Валенсия играл больше, потому что в прошлом матче он не играл много. С «Реалом» мы сыграем так же. Мы здесь, чтобы тренироваться и дать всем игровое время. Все идет хорошо».