Мората в «Челси», «Спартак» арендует Пашалича. Главные трансферы дня

Главные трансферные новости и слухи дня.

1. «Челси» объявил о приобретении Мораты. Испанец обойдется клубу Абрамович чуть дешевле Лукаку – 80 млн евро.

2. Спартак» арендует хавбека «Челси» Пашалича. Хорвата берут на замену травмированному Зобнину.

3. 20-летний защитник «Лейрии» Рукас перешел в «Зенит». Неожиданно.

4. Удивительная сага с переходом Неймара в «ПСЖ» продолжается. Бразилец сообщил друзьям, что будет играть за Париж.

5. «Ювентус» приобрел Шченсного за 12,2 млн евро. Чемпион Италии определился со сменщиком Буффона.

6. «Лестер» купил у «Халла» вратаря Якуповича. Всего за 2 млн фунтов.

7. «Манчестер Сити» близок к покупке Данило за 35 млн евро.

8. «РБ Лейпциг» снова отказался продать Наби Кейта «Ливерпулю». Теперь за 75 млн евро!

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