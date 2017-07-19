Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мората в «Челси», «Спартак» арендует Пашалича. Главные трансферы дня

    Теги возможные трансферы трансферы

    Главные трансферные новости и слухи дня.

    1. «Челси» объявил о приобретении Мораты. Испанец обойдется клубу Абрамович чуть дешевле Лукаку – 80 млн евро.

    2. Спартак» арендует хавбека «Челси» Пашалича. Хорвата берут на замену травмированному Зобнину.

    3. 20-летний защитник «Лейрии» Рукас перешел в «Зенит». Неожиданно.

    4. Удивительная сага с переходом Неймара в «ПСЖ» продолжается. Бразилец сообщил друзьям, что будет играть за Париж.

    5. «Ювентус» приобрел Шченсного за 12,2 млн евро. Чемпион Италии определился со сменщиком Буффона.

    6. «Лестер» купил у «Халла» вратаря Якуповича. Всего за 2 млн фунтов.

    7. «Манчестер Сити» близок к покупке Данило за 35 млн евро.

    8. «РБ Лейпциг» снова отказался продать Наби Кейта «Ливерпулю». Теперь за 75 млн евро!

    Все новости и слухи летнего окна вы можете получать в режиме реального времени в приложении «Трансферы» для Android и iPhone/iPad.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться