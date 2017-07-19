Мората в «Челси», «Спартак» арендует Пашалича. Главные трансферы дня
Главные трансферные новости и слухи дня.
1. «Челси» объявил о приобретении Мораты. Испанец обойдется клубу Абрамович чуть дешевле Лукаку – 80 млн евро.
2. Спартак» арендует хавбека «Челси» Пашалича. Хорвата берут на замену травмированному Зобнину.
3. 20-летний защитник «Лейрии» Рукас перешел в «Зенит». Неожиданно.
4. Удивительная сага с переходом Неймара в «ПСЖ» продолжается. Бразилец сообщил друзьям, что будет играть за Париж.
5. «Ювентус» приобрел Шченсного за 12,2 млн евро. Чемпион Италии определился со сменщиком Буффона.
6. «Лестер» купил у «Халла» вратаря Якуповича. Всего за 2 млн фунтов.
7. «Манчестер Сити» близок к покупке Данило за 35 млн евро.
8. «РБ Лейпциг» снова отказался продать Наби Кейта «Ливерпулю». Теперь за 75 млн евро!
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