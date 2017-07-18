Дани Алвес повлиял на возможное решение Неймара перейти в «ПСЖ»

Стали известны детали возможного перехода нападающего «Барселоны» в «ПСЖ».

Бразильская газета Lance рассказала о мотивах, которые побудили футболиста согласиться на переход в парижский клуб.

Во-первых, это ощущение, что он находится в тени (при этом у игроков дружеские отношения). Во-вторых, на возможное согласие Неймара повлиял новичок парижан .

Третья причина – значительное повышение зарплаты в по сравнению с зарплатой в «Барселоне», которая составляет 15 миллионов евро в год. Четвертая причина – хорошие отношения парижан с отцом , который является агентом игрока.

Впрочем, несмотря на предварительное согласие , его позиция может еще измениться.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за Неймара 222 миллиона евро.