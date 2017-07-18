Дани Алвес повлиял на возможное решение Неймара перейти в «ПСЖ»
Стали известны детали возможного перехода нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ».
Бразильская газета Lance рассказала о мотивах, которые побудили футболиста согласиться на переход в парижский клуб.
Во-первых, это ощущение, что он находится в тени Лионеля Месси (при этом у игроков дружеские отношения). Во-вторых, на возможное согласие Неймара повлиял новичок парижан Дани Алвес.
Третья причина – значительное повышение зарплаты в «ПСЖ» по сравнению с зарплатой в «Барселоне», которая составляет 15 миллионов евро в год. Четвертая причина – хорошие отношения парижан с отцом Неймара, который является агентом игрока.
Впрочем, несмотря на предварительное согласие Неймара, его позиция может еще измениться.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за Неймара 222 миллиона евро.
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