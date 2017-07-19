«ПСЖ» хочет подписать Санчеса и ведет переговоры с Неймаром
«ПСЖ» собирается подписать форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса нынешним летом.
Ранее нападающий сборной Чили заявлял, что хочет играть в Лиге чемпионов.
Кроме того, парижский клуб ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Неймаром. Бюджет «Пари Сен-Жермен» на текущее трансферное окно составит около 200 миллионов фунтов.
Подробную статистику выступлений Санчеса вы можете посмотреть здесь, Неймара – здесь.
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