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    «ПСЖ» хочет подписать Санчеса и ведет переговоры с Неймаром

    Теги ПСЖ Алексис Санчес премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция примера Испания Арсенал Неймар

    «ПСЖ» собирается подписать форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса нынешним летом.

    Ранее нападающий сборной Чили заявлял, что хочет играть в Лиге чемпионов.

    Кроме того, парижский клуб ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Неймаром. Бюджет «Пари Сен-Жермен» на текущее трансферное окно составит около 200 миллионов фунтов.

    Подробную статистику выступлений Санчеса вы можете посмотреть здесь, Неймара – здесь.

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