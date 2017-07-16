Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитров на матче за Суперкубок России между и «Локомотивом» (2:1, доп. время).

«У меня нет принципиальных претензий к работе Безбородова», – сказал Будогосский.

Напомним, после завершения игры главный тренер Юрий Семин раскритиковал работу судей.