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    Андрей Будогосский: «У меня нет принципиальных претензий к работе Безбородова»

    Теги Спартак Локомотив РФС судьи Владислав Безбородов Суперкубок России Андрей Будогосский

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитров на матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1, доп. время).

    «У меня нет принципиальных претензий к работе Безбородова», – сказал Будогосский.

    Напомним, после завершения игры главный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал работу судей.

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