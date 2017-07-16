Андрей Будогосский: «У меня нет принципиальных претензий к работе Безбородова»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитров на матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1, доп. время).
«У меня нет принципиальных претензий к работе Безбородова», – сказал Будогосский.
Напомним, после завершения игры главный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал работу судей.
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