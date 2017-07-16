Квят столкнулся с напарником на старте Гран-при Великобритании
На первом круге Гран-при Великобритании столкнулись гонщики «Торо Россо» Даниил Квят и Карлос Сайнс-младший.
Карлос обогнал Даниила на прямой, но потерял импульс после поворота, чем и воспользовался российский гонщик: с помощью слип-стрима он вновь вышел вперед напарника, однако в связке скоростных поворотов начал слегка терять контроль над машиной.
В итоге болид Квята снесло на внешнюю траекторию, где в этот момент находилась машина Сайнса – произошло столкновение, после которого испанец завершил выступление в Гран-при. Квят остался в гонке, но откатился на последнее место.
Стюарды признали Даниила виновным: покинув пределы трека, Квят небезопасно вернулся обратно и стал причиной столкновения с напарником. За это происшествие к суперлицензии Квята добавили еще два штрафных балла (теперь у него 9 из 12). В случае, если Квят наберет еще три штрафных балла, он будет автоматически дисквалифицирован на один этап.
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