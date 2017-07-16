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    Квят столкнулся с напарником на старте Гран-при Великобритании

    Теги Гран-при Великобритании Торо Россо Карлос Сайнс-младший Формула-1 Даниил Квят

    На первом круге Гран-при Великобритании столкнулись гонщики «Торо Россо» Даниил Квят и Карлос Сайнс-младший. 

    Карлос обогнал Даниила на прямой, но потерял импульс после поворота, чем и воспользовался российский гонщик: с помощью слип-стрима он вновь вышел вперед напарника, однако в связке скоростных поворотов начал слегка терять контроль над машиной. 

    В итоге болид Квята снесло на внешнюю траекторию, где в этот момент находилась машина Сайнса – произошло столкновение, после которого испанец завершил выступление в Гран-при. Квят остался в гонке, но откатился на последнее место.

    Стюарды признали Даниила виновным: покинув пределы трека, Квят небезопасно вернулся обратно и стал причиной столкновения с напарником. За это происшествие к суперлицензии Квята добавили еще два штрафных балла (теперь у него 9 из 12). В случае, если Квят наберет еще три штрафных балла, он будет автоматически дисквалифицирован на один этап.

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