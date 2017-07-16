Квят столкнулся с напарником на старте Гран-при Великобритании

На первом круге Гран-при Великобритании столкнулись гонщики «Торо Россо» и Карлос Сайнс-младший.

Карлос обогнал Даниила на прямой, но потерял импульс после поворота, чем и воспользовался российский гонщик: с помощью слип-стрима он вновь вышел вперед напарника, однако в связке скоростных поворотов начал слегка терять контроль над машиной.

В итоге болид Квята снесло на внешнюю траекторию, где в этот момент находилась машина Сайнса – произошло столкновение, после которого испанец завершил выступление в Гран-при. Квят остался в гонке, но откатился на последнее место.

Стюарды признали Даниила виновным: покинув пределы трека, Квят небезопасно вернулся обратно и стал причиной столкновения с напарником. За это происшествие к суперлицензии Квята добавили еще два штрафных балла (теперь у него 9 из 12). В случае, если Квят наберет еще три штрафных балла, он будет автоматически дисквалифицирован на один этап.