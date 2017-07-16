Канунников подпишет четырехлетний контракт со «Спартаком»

Форвард «Рубина» Максим Канунников на следующей неделе станет игроком .

В контракте, связывающем футболиста с казанским клубом, прописана сумма отступных. По различным данным, она составляет от 1 до 3 миллионов евро. Ситуация с трансфером должна разрешиться на следующей неделе.

Канунников готов к переходу в «Спартак». Контракт с московским клубом будет рассчитан на четыре года. Возможно, стороны подпишут соглашение, составленное по схеме «3+1».