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    Канунников подпишет четырехлетний контракт со «Спартаком»

    Теги Спартак Рубин Премьер-лига Россия возможные трансферы Максим Канунников

    Форвард «Рубина» Максим Канунников на следующей неделе станет игроком «Спартака».

    В контракте, связывающем футболиста с казанским клубом, прописана сумма отступных. По различным данным, она составляет от 1 до 3 миллионов евро. Ситуация с трансфером должна разрешиться на следующей неделе.

    Канунников готов к переходу в «Спартак». Контракт с московским клубом будет рассчитан на четыре года. Возможно, стороны подпишут соглашение, составленное по схеме «3+1».

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