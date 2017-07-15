Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов оценил уровень судейства в матче за Суперкубок России со (1:2, д.в.).

«Думаю, там все очевидно — это сто процентов вторая желтая карточка и удаление. Он [ ] сыграл немного грубовато, можно сказать, не по-футбольному.

Знаю, что иногда могу сыграть жестко, поэтому специально пересмотрел потом этот эпизод, и не считаю, что играл агрессивно. Сначала я сыграл в подкате чисто в мяч, после чего хотел поставить корпус, но получил удар локтем.

Только слепой не увидит, что нарушение было с одной стороны, я момент не провоцировал. После этого последовало два удара ногой, рукой схватили за лицо, но я ничего не ответил, потому что был уверен, что дадут красную карточку.

Сложно сказать, ключевой это был момент или нет, но «Спартак» мог оказаться в меньшинстве, и нам, конечно, было бы легче. Сейчас могу сказать, что это был ключевой эпизод, но игра уже завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака», поэтому говорить можно все что угодно. Эпизод уже в истории, и я не вижу смысла больше его обсуждать», — сказал Тарасов.

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