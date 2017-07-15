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    Председатель «Локомотива» о работе Безбородова: «Мастерство игроков выше уровня судей. Может, надо приглашать иностранцев»

    Теги Спартак Локомотив Юрий Семин Премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Суперкубок России Анатолий Мещеряков

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о работе судьи Владислава Безбородова на матче против «Спартака» (1:2 ОТ) в Суперкубке России.

    «Мое личное мнение, что у нас мастерство игроков, к сожалению, превышает качество судей. Может быть, на такие ключевые игры надо уже приглашать иностранцев, как это делается в других видах спорта.

    Согласен с Семиным, что были отдельные моменты, решения судей в которых были, мягко говоря, непонятны даже специалистам. Эти эпизоды должны разбираться на самом верху в судейском корпусе. Отдельным игрокам надо было показывать вторую желтую карточку, и все это видели», – заявил Мещеряков.

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