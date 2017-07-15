Председатель «Локомотива» о работе Безбородова: «Мастерство игроков выше уровня судей. Может, надо приглашать иностранцев»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о работе судьи Владислава Безбородова на матче против (1:2 ОТ) в Суперкубке России.

«Мое личное мнение, что у нас мастерство игроков, к сожалению, превышает качество судей. Может быть, на такие ключевые игры надо уже приглашать иностранцев, как это делается в других видах спорта.

Согласен с Семиным, что были отдельные моменты, решения судей в которых были, мягко говоря, непонятны даже специалистам. Эти эпизоды должны разбираться на самом верху в судейском корпусе. Отдельным игрокам надо было показывать вторую желтую карточку, и все это видели», – заявил Мещеряков.

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