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    Владислав Безбородов о судействе Суперкубка России: «Можешь не давать карточку – не давай, можешь не удалять – не удаляй»

    Теги Спартак Локомотив Луис Адриано судьи Владислав Безбородов Суперкубок России

    Арбитр Владислав Безбородов рассказал о судействе в матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1).

    – Особых сложностей не было. Футболистам не мешал, матч прошел в честной борьбе. Настоящий финал, именно так его и судил. Если какие-то моменты и возникали, то они должны быть, что называется, тысячепроцентными. Не хотел ломать матч, принимать сомнительные решения.

    Как говорят наши специалисты, можешь не давать карточку – не давай. Можешь не удалять – не удаляй. Подошел с такой тактикой – если что-то есть, оно должно быть на тысячу процентов. Важно не ломать матч.

    – Правильно понимаю, что именно из-за такой тактики вы приняли решение не удалять Луиса Адриано?

    – Не буду обсуждать конкретные моменты, поскольку не имею права этого делать.

    – Вы удовлетворены своей работой?

    – Удовлетворен тем, что получился праздник футбола. Мне понравилось: подготовка, игра, антураж – это было прекрасно, и зрителям, думаю, понравилось. Это самое главное, – сказал Безбородов.

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