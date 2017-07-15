Владислав Безбородов о судействе Суперкубка России: «Можешь не давать карточку – не давай, можешь не удалять – не удаляй»
Арбитр Владислав Безбородов рассказал о судействе в матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1).
– Особых сложностей не было. Футболистам не мешал, матч прошел в честной борьбе. Настоящий финал, именно так его и судил. Если какие-то моменты и возникали, то они должны быть, что называется, тысячепроцентными. Не хотел ломать матч, принимать сомнительные решения.
Как говорят наши специалисты, можешь не давать карточку – не давай. Можешь не удалять – не удаляй. Подошел с такой тактикой – если что-то есть, оно должно быть на тысячу процентов. Важно не ломать матч.
– Правильно понимаю, что именно из-за такой тактики вы приняли решение не удалять Луиса Адриано?
– Не буду обсуждать конкретные моменты, поскольку не имею права этого делать.
– Вы удовлетворены своей работой?
– Удовлетворен тем, что получился праздник футбола. Мне понравилось: подготовка, игра, антураж – это было прекрасно, и зрителям, думаю, понравилось. Это самое главное, – сказал Безбородов.
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