Владислав Безбородов о судействе Суперкубка России: «Можешь не давать карточку – не давай, можешь не удалять – не удаляй»

Арбитр Владислав Безбородов рассказал о судействе в матче за Суперкубок России между и «Локомотивом» (2:1).

– Особых сложностей не было. Футболистам не мешал, матч прошел в честной борьбе. Настоящий финал, именно так его и судил. Если какие-то моменты и возникали, то они должны быть, что называется, тысячепроцентными. Не хотел ломать матч, принимать сомнительные решения.

Как говорят наши специалисты, можешь не давать карточку – не давай. Можешь не удалять – не удаляй. Подошел с такой тактикой – если что-то есть, оно должно быть на тысячу процентов. Важно не ломать матч.

– Правильно понимаю, что именно из-за такой тактики вы приняли решение не удалять Луиса Адриано?

– Не буду обсуждать конкретные моменты, поскольку не имею права этого делать.

– Вы удовлетворены своей работой?

– Удовлетворен тем, что получился праздник футбола. Мне понравилось: подготовка, игра, антураж – это было прекрасно, и зрителям, думаю, понравилось. Это самое главное, – сказал Безбородов.

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