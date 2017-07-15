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    Уокер стал самым дорогим защитником и самым дорогим английским игроком в истории

    Теги Давид Луиз Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Кайл Уокер Рахим Стерлинг

    Накануне защитник Кайл Уокер сменил «Тоттенхэм» на «Манчестер Сити».

    По данным британских медиа, трансфер Уокера обошелся «Сити» в 50 миллионов фунтов плюс бонусы. Таким образом, Уокер обошел Рахима Стерлинга (перешедшего в «Ман Сити» позапрошлым летом за 49 миллионов) и стал самым дорогим английским футболистом в истории.

    Кроме того, как утверждает Associated Press, опираясь на заявление агентов Уокера, он стал самым дорогим защитником в истории футбола, побив рекорд Давида Луиза, перешедшего в «ПСЖ» из «Челси» в 2014 году.

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