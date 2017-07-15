Уокер стал самым дорогим защитником и самым дорогим английским игроком в истории

Накануне защитник Кайл Уокер сменил «Тоттенхэм» на .

По данным британских медиа, трансфер Уокера обошелся «Сити» в 50 миллионов фунтов плюс бонусы. Таким образом, Уокер обошел (перешедшего в «Ман Сити» позапрошлым летом за 49 миллионов) и стал самым дорогим английским футболистом в истории.

Кроме того, как утверждает Associated Press, опираясь на заявление агентов Уокера, он стал самым дорогим защитником в истории футбола, побив рекорд Давида Луиза, перешедшего в «ПСЖ» из в 2014 году.