Бонуччи согласовал с «Миланом» 5-летний контракт с зарплатой 6,5 млн евро в год

Стали известны детали контракта защитника Леонардо Бонуччи с «Миланом».

Футболист подпишет с «россонери» 5-летний контракт с зарплатой 6,5 миллиона евро в год плюс бонусы. Стороны также обсуждают вопрос с имиджевыми правами.

Вероятнее всего, Бонуччи подпишет соглашение уже в ближайшие несколько часов. Сейчас игрок вместе с агентом в офисе «Юве» закрывают вопрос о переходе. Сразу после этого они отправятся в расположение .