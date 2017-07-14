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    Бонуччи согласовал с «Миланом» 5-летний контракт с зарплатой 6,5 млн евро в год

    Теги Милан Леонардо Бонуччи Ювентус серия А Италия возможные трансферы

    Стали известны детали контракта защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи с «Миланом».

    Футболист подпишет с «россонери» 5-летний контракт с зарплатой 6,5 миллиона евро в год плюс бонусы. Стороны также обсуждают вопрос с имиджевыми правами.

    Вероятнее всего, Бонуччи подпишет соглашение уже в ближайшие несколько часов. Сейчас игрок вместе с агентом в офисе «Юве» закрывают вопрос о переходе. Сразу после этого они отправятся в расположение «Милана».

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