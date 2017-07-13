Бонуччи уходит из «Юве», «Ман Сити» заплатит кучу денег за Уокера. Главные трансферы дня

1. Агент Леонардо Бонуччи подтвердил, что работает над трансфером игрока в «Милан».

2. «Рубин» бесплатно подпишет Азмуна и может продать его в «Байер» или «Лацио».

3. ЦСКА близок к приобретению 18-летнего сенегальца Диатта. За ним следит «МЮ».

4. Свен Бендер перешел из «Боруссии» Д в «Байер», где играет его брат-близнец Ларс.

5. «Манчестер Сити» заплатит около 50 млн фунтов за правого защитника «Тоттенхэма» Кайла Уокера.

6. «Динамо» расторгло контракт с Виталием Дьяковым. Остался Погребняк.