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    Бонуччи уходит из «Юве», «Ман Сити» заплатит кучу денег за Уокера. Главные трансферы дня

    Теги возможные трансферы трансферы

    1. Агент Леонардо Бонуччи подтвердил, что работает над трансфером игрока в «Милан».

    2. «Рубин» бесплатно подпишет Азмуна и может продать его в «Байер» или «Лацио».

    3. ЦСКА близок к приобретению 18-летнего сенегальца Диатта. За ним следит «МЮ».

    4. Свен Бендер перешел из «Боруссии» Д в «Байер», где играет его брат-близнец Ларс.

    5. «Манчестер Сити» заплатит около 50 млн фунтов за правого защитника «Тоттенхэма» Кайла Уокера.

    6. «Динамо» расторгло контракт с Виталием Дьяковым. Остался Погребняк.

     

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