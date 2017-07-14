Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Алессандро Дель Пьеро о Бонуччи в «Милане»: «Это выглядело как шутка, никогда бы о таком не подумал»

    Теги Милан Леонардо Бонуччи Ювентус Алессандро Дель Пьеро серия А Италия

    Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро счел неожиданной новость об ожидаемом переходе защитника Леонардо Бонуччи в «Милан». 

    «Я этого не ожидал. Это выглядело как шутка. Новость грянула как гром среди ясного неба.

    Очень, очень удивительная сделка, я бы никогда об этом не подумал», – сказал Дель Пьеро. 

    Переговоры о трансфере Бонуччи в «Милан» продолжатся сегодня ночью

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться