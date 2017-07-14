Алессандро Дель Пьеро о Бонуччи в «Милане»: «Это выглядело как шутка, никогда бы о таком не подумал»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро счел неожиданной новость об ожидаемом переходе защитника Леонардо Бонуччи в «Милан».

«Я этого не ожидал. Это выглядело как шутка. Новость грянула как гром среди ясного неба.

Очень, очень удивительная сделка, я бы никогда об этом не подумал», – сказал Дель Пьеро.

Переговоры о трансфере Бонуччи в «Милан» продолжатся сегодня ночью