Если «Милан» купит Бонуччи за 40 млн евро, «Ювентус» хочет взять Де Шильо за 10 млн
«Милан» и «Ювентус» продолжают переговоры относительно защитника Леонардо Бонуччи.
Так, стороны в общих чертах пришли к соглашению о сумме трансфера – 40 миллионов евро.
При этом «Ювентус» рассчитывает, что «россонери» отпустят Маттиа Де Шильо в туринский клуб за 10 миллионов, в то время как «Милан» хочет выручить от продажи своего воспитанника не меньше 15 миллионов.
Трансферная стоимость Де Шильо является единственным препятствием для перехода Бонуччи в «Милан». Впрочем, обе стороны настроены позитивно – в ближайшие несколько часов состоится еще одна встреча.
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