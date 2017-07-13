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    Если «Милан» купит Бонуччи за 40 млн евро, «Ювентус» хочет взять Де Шильо за 10 млн

    Теги Милан Леонардо Бонуччи Ювентус серия А Италия возможные трансферы Маттиа Де Шильо

    «Милан» и «Ювентус» продолжают переговоры относительно защитника Леонардо Бонуччи.

    Так, стороны в общих чертах пришли к соглашению о сумме трансфера – 40 миллионов евро.

    При этом «Ювентус» рассчитывает, что «россонери» отпустят Маттиа Де Шильо в туринский клуб за 10 миллионов, в то время как «Милан» хочет выручить от продажи своего воспитанника не меньше 15 миллионов.

    Трансферная стоимость Де Шильо является единственным препятствием для перехода Бонуччи в «Милан». Впрочем, обе стороны настроены позитивно – в ближайшие несколько часов состоится еще одна встреча.

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