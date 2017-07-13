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    Агент: «Работаем над продажей Бонуччи»

    Теги Милан Леонардо Бонуччи Ювентус серия А Италия возможные трансферы

    Алессандро Луччи, агент защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, подтвердил информацию о возможном уходе игрока в другой клуб.

    Ранее стало известно, что 30-летний итальянец согласовал контракт с «Миланом» с окладом 7 миллионов евро в год, а «россонери» предложили туринцам включить в сделку защитников Алессио Романьоли и Маттиа Де Шильо.

    «Работаем над продажей Бонуччи», – сказал Луччи.

    По ходу прошлого сезона у Бонуччи был конфликт с главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Помимо «Милана» на защитника претендуют «Челси» и «Манчестер Сити», но его семья не хочет покидать Италию.

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