Алессандро Луччи, агент защитника Леонардо Бонуччи, подтвердил информацию о возможном уходе игрока в другой клуб.

Ранее стало известно, что 30-летний итальянец согласовал контракт с «Миланом» с окладом 7 миллионов евро в год, а «россонери» предложили туринцам включить в сделку защитников Алессио Романьоли и Маттиа Де Шильо.

«Работаем над продажей Бонуччи», – сказал Луччи.

По ходу прошлого сезона у Бонуччи был конфликт с главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Помимо на защитника претендуют «Челси» и «Манчестер Сити», но его семья не хочет покидать Италию.