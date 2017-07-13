«Рубин» бесплатно подпишет Азмуна и может продать его в «Байер» или «Лацио»

Нападающий Сердар Азмун может не остаться в «Рубине».

К игроку, который может перейти в казанский клуб из на правах свободного агента, серьезный интерес проявляют «Байер» и . «Рубин» может выручить от продажи иранца серьезные деньги.

Руководство казанского клуба заинтересовано в этом варианте, поскольку состав команды перенасыщен, а у болельщиков с Азмуном плохие отношения – так, в прошлом сезоне на одном из матчей в его адрес демонстрировались плакаты «Лжец».

При этом в сохранении Азмуна заинтересован главный тренер Курбан Бердыев. Пока что будущее иранца не определено.