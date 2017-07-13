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    «Рубин» бесплатно подпишет Азмуна и может продать его в «Байер» или «Лацио»

    Теги Байер Ростов Рубин Курбан Бердыев Лацио Премьер-лига Россия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Сердар Азмун

    Нападающий Сердар Азмун может не остаться в «Рубине».

    К игроку, который может перейти в казанский клуб из «Ростова» на правах свободного агента, серьезный интерес проявляют «Байер» и «Лацио». «Рубин» может выручить от продажи иранца серьезные деньги.

    Руководство казанского клуба заинтересовано в этом варианте, поскольку состав команды перенасыщен, а у болельщиков с Азмуном плохие отношения – так, в прошлом сезоне на одном из матчей в его адрес демонстрировались плакаты «Лжец».

    При этом в сохранении Азмуна заинтересован главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев. Пока что будущее иранца не определено.

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