«Рубин» бесплатно подпишет Азмуна и может продать его в «Байер» или «Лацио»
Нападающий Сердар Азмун может не остаться в «Рубине».
К игроку, который может перейти в казанский клуб из «Ростова» на правах свободного агента, серьезный интерес проявляют «Байер» и «Лацио». «Рубин» может выручить от продажи иранца серьезные деньги.
Руководство казанского клуба заинтересовано в этом варианте, поскольку состав команды перенасыщен, а у болельщиков с Азмуном плохие отношения – так, в прошлом сезоне на одном из матчей в его адрес демонстрировались плакаты «Лжец».
При этом в сохранении Азмуна заинтересован главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев. Пока что будущее иранца не определено.
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