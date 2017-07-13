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    «Ювентус» требует у «Милана» 40 млн евро за Бонуччи

    Теги Милан Леонардо Бонуччи Ювентус серия А Италия возможные трансферы Маттиа Де Шильо Джанлука Ди Марцио

    Стали известны детали требований «Ювентуса» по защитнику Леонардо Бонуччи.

    «Бьянконери» требуют у «Милана» 40 миллионов евро, утверждает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

    «Ювентус» не намерен включать в эту сделку защитника Маттиа Де Шильо – с ним туринцы ведут отдельные переговоры.

    «Милан» намерен приобрести Бонуччи и сегодня весь день проводит переговоры с агентом игрока.

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