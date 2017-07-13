«Ювентус» требует у «Милана» 40 млн евро за Бонуччи

Стали известны детали требований по защитнику Леонардо Бонуччи.

«Бьянконери» требуют у 40 миллионов евро, утверждает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

«Ювентус» не намерен включать в эту сделку защитника – с ним туринцы ведут отдельные переговоры.

намерен приобрести Бонуччи и сегодня весь день проводит переговоры с агентом игрока.