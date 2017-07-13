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    «Ювентус» оценивает Бонуччи в 50 млн евро

    Теги Милан Леонардо Бонуччи Ювентус серия А Италия возможные трансферы

    Стала известна сумма, за которую «Ювентус» согласен расстаться с центральным защитником Леонардо Бонуччи, которого намерены приобрести «Милан», «Челси» и «Манчестер Сити».

    Сообщается, что туринцы готовы продать 30-летнего итальянца за 50 миллионов евро. Контракт Бонуччи рассчитан до 2021 года.

    Ранее стало известно, что «Милан» согласовал с Бонуччи контракт с окладом 7 миллионов евро в год и предложил «Ювентусу» включить в сделку защитников Алессио Романьоли и Маттиа Де Шильо. Однако, по данным La Gazzetta dello Sport, вариант с Романьоли не рассматривается.

    Кроме того, сообщалось, что семья Бонуччи, у которого в прошлом сезоне был конфликт с главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, не намерена покидать Италию.

    Агент: «Работаем над продажей Бонуччи»

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