Гвардиола возмущен переходом Алвеса в «ПСЖ» и считает это предательством
Руководители «Манчестер Сити» остались недовольны переходом защитника Дани Алвеса в «ПСЖ».
Бразилец дал устное согласие на переход в английский клуб, однако позже изменил свое решение и подписал контракт с зарплатой в 2 раза больше с «ПСЖ».
Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола и спортивный директор Чики Бегиристайн остались возмущены предательством Алвеса, утверждает Marca.
Гвардиола и Бегиристайн знакомы с Алвесом еще по работе в «Барселоне».
Дани Алвес: «Прощу прощения у Гвардиолы и «Ман Сити», но я пришел в «ПСЖ», чтобы стать чемпионом»
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