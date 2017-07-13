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    Гвардиола возмущен переходом Алвеса в «ПСЖ» и считает это предательством

    Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Дани Алвес примера Испания Чики Бегиристайн Хосеп Гвардиола

    Руководители «Манчестер Сити» остались недовольны переходом защитника Дани Алвеса в «ПСЖ».

    Бразилец дал устное согласие на переход в английский клуб, однако позже изменил свое решение и подписал контракт с зарплатой в 2 раза больше с «ПСЖ».

    Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола и спортивный директор Чики Бегиристайн остались возмущены предательством Алвеса, утверждает Marca.

    Гвардиола и Бегиристайн знакомы с Алвесом еще по работе в «Барселоне».

    Дани Алвес: «Прощу прощения у Гвардиолы и «Ман Сити», но я пришел в «ПСЖ», чтобы стать чемпионом»

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