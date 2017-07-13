Гвардиола возмущен переходом Алвеса в «ПСЖ» и считает это предательством

Руководители «Манчестер Сити» остались недовольны переходом защитника Дани Алвеса в .

Бразилец дал устное согласие на переход в английский клуб, однако позже изменил свое решение и подписал контракт с зарплатой в 2 раза больше с .

Главный тренер Хосеп Гвардиола и спортивный директор Чики Бегиристайн остались возмущены предательством Алвеса, утверждает Marca.

Гвардиола и Бегиристайн знакомы с Алвесом еще по работе в «Барселоне».

Дани Алвес: «Прощу прощения у Гвардиолы и «Ман Сити», но я пришел в «ПСЖ», чтобы стать чемпионом»