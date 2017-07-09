Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от предстоящего перехода в .

«Это самый большой клуб в мире. Клуб, который хочет снова завоевать титул чемпиона Англии, снова стать доминирующим в мире. Именно о таком шансе я мечтал с детства.

Когда «МЮ» сделал предложение, мне не нужно было думать дважды. Поэтому я очень рад и надеюсь стать частью истории команды.

Кто может отказать самому большому клубу в мире? Лучший стадион в Англии, лучшие фанаты. Это прекрасная возможность. Я всегда говорил, что хочу играть за команду, которая нацелена на победу в каждом турнире», – сказал Лукаку.

Ранее объявил о достижении договоренности с «Эвертоном» по трансферу форварда. Сумма перехода составит около 75 миллионов фунтов, еще 15 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.