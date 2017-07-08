Спортивный директор Константин Сарсания поделился информацией о ситуации с форвардом «Краснодара» .

– Федора в Петербурге ждать не стоит?

– Не могу так сказать. Состав – прерогатива тренерского штаба. Смолов нам очень нравится, это россиянин, лучший бомбардир чемпионата, серьезный футболист. Мы были заинтересованы в нем, но все зависит от условий.

– Был ли возможен обмен Смолова на Кокорина или Дзюбу?

– Без комментариев. Штаб хотел бы видеть в команде Смолова, но точно так же тренеры хотели видеть много кого еще. Но есть разные условия перехода, которые могут быть приемлемы или нет. Никогда не говори никогда, но на данный момент у нас нет возможности осуществить этот трансфер.

– Но если Смолов уйдет в , это будет означать проигрыш в борьбе за футболиста.

– У нас есть свое понимание ситуации, из которого и исходим.

– Правильно ли сформулировать так – любой ценой Смолова в не будет?

– Любой ценой – нет, не будет, – сказал Сарсания.

Смолов отказался уйти в «Зенит» и попросит клуб о трансфере в «Спартак»