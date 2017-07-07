Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подтвердил информацию об интересе к нападающему Федору Смолову.

«Переговоры между «Зенитом» и Смоловым не велись, но игрок находился в нашей сфере интересов, был в шорт-листе.

Это не говорит о том, что мы обязательно должны остановиться на Смолове. Составляется целый список игроков, которые могут подойти нам на этой позиции. И Федор – лишь один из этого списка. Дальше вступают в силу различные условия.

Мы просто узнавали ситуацию по игроку, это работа любого спортивного директора. Не вели никаких переговоров – поэтому говорить о том, что кто-то кому-то отказал, не имеет смысла. Мы с ним не разговаривали, даже не делали предложения.

Какими были условия перехода Смолова? Этого я не могу сказать. У нас были контакты, я знал возможности. Нас они либо не устроили, либо игрок с другими возможностями нас в этот момент больше привлекал.

Игрок с такими качествами, как у Смолова, и русским паспортом интересен. Но, условия, на которых он может оказаться в клубе, нам не подходят», – сказал Сарсания.

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