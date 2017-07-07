Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Константин Сарсания: «Смолов находился в шорт-листе «Зенита», но условия перехода нас не устроили»

    Теги Зенит Федор Смолов Константин Сарсания Премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подтвердил информацию об интересе к нападающему «Краснодара» Федору Смолову. 

    «Переговоры между «Зенитом» и Смоловым не велись, но игрок находился в нашей сфере интересов, был в шорт-листе.

    Это не говорит о том, что мы обязательно должны остановиться на Смолове. Составляется целый список игроков, которые могут подойти нам на этой позиции. И Федор – лишь один из этого списка. Дальше вступают в силу различные условия.

    Мы просто узнавали ситуацию по игроку, это работа любого спортивного директора. Не вели никаких переговоров – поэтому говорить о том, что кто-то кому-то отказал, не имеет смысла. Мы с ним не разговаривали, даже не делали предложения.

    Какими были условия перехода Смолова? Этого я не могу сказать. У нас были контакты, я знал возможности. Нас они либо не устроили, либо игрок с другими возможностями нас в этот момент больше привлекал.

    Игрок с такими качествами, как у Смолова, и русским паспортом «Зениту» интересен. Но, условия, на которых он может оказаться в клубе, нам не подходят», – сказал Сарсания.

    Смолов отказался уйти в «Зенит» и попросит клуб о трансфере в «Спартак»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться