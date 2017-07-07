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    Смолов отказался переходить в «Зенит», Руни возвращается в «Эвертон». Главные трансферы дня

    Теги возможные трансферы трансферы

    1. Федор Смолов отказался от перехода в «Зенит», но точно хочет уйти из «Краснодара» этим летом. Главный претендент – «Спартак». 

    2. Уэйн Руни близок к возвращению в «Эвертон». «МЮ» готов отпустить его бесплатно, сам Руни готов к понижению зарплаты.

    3. «Зенит» отдал Роберта Мака в аренду ПАОК. В очереди на выход – Молло, Цаллагов, Эрнани и Маурисио. 

    4. Защитник «Барселоны» Жереми Матье продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге».

    5. «Милан» укрепил защиту, подписав 23-летнего Андреа Конти из «Аталанты». Мончи в деле. 

    6. Вратарь «Ювентуса» Нето теперь в «Валенсии». Цена вопроса – 7 млн евро. 

    7. «Арсенал» никак не может купить у «Монако» полузащитника Лемара. Монегаскам мало и 45 млн евро. 

    8. «ПСЖ» подписал флангового защитника Берчиче, который играл за «Реал Сосьедад». 

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