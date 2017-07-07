«МЮ» может отпустить Руни в «Эвертон» бесплатно
«МЮ» готов отпустить форварда Уэйна Руни в «Эвертон» без уплаты трансферной компенсации, сообщает Daily Mail.
Сообщалось, что «Эвертон» готов заплатить за игрока 10 млн фунтов и дать ему контракт на сумму около 8 млн фунтов в год.
При этом переход 31-летнего игрока не будет считаться частью сделки по переходу форварда Ромелу Лукаку в обратном направлении.
Руни выступал за команды системы «Эвертона» с 1995 по 2004 годы, в том числе два сезона в основной команде.
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