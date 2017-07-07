«МЮ» может отпустить Руни в «Эвертон» бесплатно

«МЮ» готов отпустить форварда в «Эвертон» без уплаты трансферной компенсации, сообщает Daily Mail.

Сообщалось, что готов заплатить за игрока 10 млн фунтов и дать ему контракт на сумму около 8 млн фунтов в год.

При этом переход 31-летнего игрока не будет считаться частью сделки по переходу форварда Ромелу Лукаку в обратном направлении.

Руни выступал за команды системы «Эвертона» с 1995 по 2004 годы, в том числе два сезона в основной команде.