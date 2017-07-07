«Монако» отклонит 45-миллионное предложение «Арсенала» о трансфере Лемара

«Монако» намерен отклонить второе предложение о трансфере хавбека Тома Лемара, выдвинутое .

Лондонский клуб предложил за полузащитника 45 миллионов евро, улучшив условия первого предложения. Сам футболист хочет перейти в «Арсенал». Полузащитник дружит с нападающим , на днях подписавшим контракт с лондонским клубом.

«Арсенал» может выдвинуть и третье предложение о трансфере Лемара. Однако у нет намерения продавать игрока, действующий контракт которого рассчитан до лета 2020 года.

«Арсенал» пока остается единственным клубом, выдвинувшим конкретное предложение о трансфере Лемара. Интерес к полузащитнику есть также у , «Тоттенхэма» и «Атлетико».