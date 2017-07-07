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    «Монако» отклонит 45-миллионное предложение «Арсенала» о трансфере Лемара

    Теги Монако Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Атлетико лига 1 Франция примера Испания Арсенал возможные трансферы Тоттенхэм Александр Ляказетт Тома Лемар

    «Монако» намерен отклонить второе предложение о трансфере хавбека Тома Лемара, выдвинутое «Арсеналом».

    Лондонский клуб предложил за полузащитника 45 миллионов евро, улучшив условия первого предложения. Сам футболист хочет перейти в «Арсенал». Полузащитник дружит с нападающим Александром Ляказеттом, на днях подписавшим контракт с лондонским клубом.

    «Арсенал» может выдвинуть и третье предложение о трансфере Лемара. Однако у «Монако» нет намерения продавать игрока, действующий контракт которого рассчитан до лета 2020 года.

    «Арсенал» пока остается единственным клубом, выдвинувшим конкретное предложение о трансфере Лемара. Интерес к полузащитнику есть также у «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Атлетико».

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