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    «МЮ» все еще хочет купить Дайера, «Тоттенхэм» готов обсуждать продажу за 50 млн фунтов

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Неманья Матич Ромелу Лукаку Эрик Дайер Эд Вудворд

    «Манчестер Юнайтед» все еще заинтересован в полузащитнике «Тоттенхэма» Эрике Дайере.

    Лондонский клуб нынешним летом уже отклонил одно предложение со стороны манкунианцев. Однако вице-председатель «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд и председатель «Тоттенхэма» Дэниэл Леви продолжили переговоры по этому вопросу.

    «Шпоры» готовы выслушать предложения о продаже Дайера за сумму порядка 50 миллионов фунтов. Необходимости продавать игрока у «Тоттенхэма» нет.

    «Манчестер Юнайтед» ранее собирался купить полузащитника «Челси» Неманью Матича. Однако этот трансфер оказался под сомнением в связи с тем, что манкунианский клуб готов подписать нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку, в котором также был заинтересован «Челси». «Челси» не хочет усиливать конкурента, соглашаясь на продажу Матича.

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