Лукаку проходит медобследование перед трансфером в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку проходит медобследование в Лос-Анджелесе перед трансфером в за 75 млн фунтов.

Бельгиец проводил отпуск в Калифорнии в компании еще одного игрока «МЮ» Поля Погба (у футболистов один агент – Мино Райола. Прим. Sports.ru). Лукаку должен был вернуться в Англию в пятницу, но теперь планируется, что он присоединится к команде в Лос-Анджелесе – «МЮ» прилетит туда в воскресенье.

Ранее главным претендентом на 24-летнего форварда считался «Челси».

Если трансфер Лукаку состоится, то он станет вторым новичком «МЮ» после защитника «Бенфики» Виктора Линделефа, которого приобрели за 30 млн фунтов.

хочет купить также центрального полузащитника и, возможно, вингера.

забил 54 гола в чемпионате Англии-2016/17 – худший результат среди первых 7 команд. Клубы из топ-3 забили больше 80 мячей каждый.

Лучшим бомбардиром «МЮ» был Златан Ибрагимович – 17 голов в 28 матчах АПЛ. забил 25 мячей в 37 играх.

«Эвертон» – король трансферного рынка