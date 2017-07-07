Лукаку проходит медобследование перед трансфером в «Манчестер Юнайтед»
Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку проходит медобследование в Лос-Анджелесе перед трансфером в «Манчестер Юнайтед» за 75 млн фунтов.
Бельгиец проводил отпуск в Калифорнии в компании еще одного игрока «МЮ» Поля Погба (у футболистов один агент – Мино Райола. Прим. Sports.ru). Лукаку должен был вернуться в Англию в пятницу, но теперь планируется, что он присоединится к команде Жозе Моуринью в Лос-Анджелесе – «МЮ» прилетит туда в воскресенье.
Ранее главным претендентом на 24-летнего форварда считался «Челси».
Если трансфер Лукаку состоится, то он станет вторым новичком «МЮ» после защитника «Бенфики» Виктора Линделефа, которого приобрели за 30 млн фунтов.
Жозе Моуринью хочет купить также центрального полузащитника и, возможно, вингера.
«Манчестер Юнайтед» забил 54 гола в чемпионате Англии-2016/17 – худший результат среди первых 7 команд. Клубы из топ-3 забили больше 80 мячей каждый.
Лучшим бомбардиром «МЮ» был Златан Ибрагимович – 17 голов в 28 матчах АПЛ. Ромелу Лукаку забил 25 мячей в 37 играх.
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