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    Константин Сарсания: «Не ведем никаких переговоров о трансфере Смолова»

    Теги Зенит Артем Дзюба Федор Смолов Константин Сарсания Премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Кокорин Краснодар

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию о том, что питерский клуб интересуется форвардом «Краснодара» Федором Смоловым.

    «Никакой почвы под этим нет, все это из области слухов. Конечно, нам всегда интересны хорошие игроки, но сейчас мы совершенно точно не ведем никаких переговоров и не рассматриваем вариантов обмена.

    Уход Кокорина и Дзюбы? Такой вариант мы не рассматриваем», – заявил Сарсания.

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