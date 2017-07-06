Спортивный директор Константин Сарсания опроверг информацию о том, что питерский клуб интересуется форвардом Федором Смоловым.

«Никакой почвы под этим нет, все это из области слухов. Конечно, нам всегда интересны хорошие игроки, но сейчас мы совершенно точно не ведем никаких переговоров и не рассматриваем вариантов обмена.

Уход Кокорина и Дзюбы? Такой вариант мы не рассматриваем», – заявил Сарсания.