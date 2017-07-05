Полузащитник «Зенита» Маурисио может перейти в клуб из Саудовской Аравии, сообщает ESPN со ссылкой на агента игрока Пьера Фернандеса.

«Хорошее выступление Маурисио в Европе привлекло к нему внимание сильного клуба из Саудовской Аравии. Клуб сделал очень хорошее предложение, и есть возможность, что Маурисио будет играть там.

Появлялись новости об интересе к нему со стороны «Эспаньола» и «Штутгарта», но официальных предложений не было. В ближайшие дни появятся новости, касающиеся будущего Маурисио», – сообщил Фернандес.

28-летний игрок перешел в «Зенит» в январе 2016 года, срок его контракта с питерским клубом истекает в 2019 году.

С его статистикой можно ознакомиться здесь.