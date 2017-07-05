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    Полузащитник «Зенита» Маурисио может перейти в клуб из Саудовской Аравии

    Теги Зенит Премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Маурисио

    Полузащитник «Зенита» Маурисио может перейти в клуб из Саудовской Аравии, сообщает ESPN со ссылкой на агента игрока Пьера Фернандеса.

    «Хорошее выступление Маурисио в Европе привлекло к нему внимание сильного клуба из Саудовской Аравии. Клуб сделал очень хорошее предложение, и есть возможность, что Маурисио будет играть там.

    Появлялись новости об интересе к нему со стороны «Эспаньола» и «Штутгарта», но официальных предложений не было. В ближайшие дни появятся новости, касающиеся будущего Маурисио», – сообщил Фернандес. 

    28-летний игрок перешел в «Зенит» в январе 2016 года, срок его контракта с питерским клубом истекает в 2019 году.

    С его статистикой можно ознакомиться здесь

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