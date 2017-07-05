Сычев будет играть за фарм-клуб «Локомотива»

Нападающий Дмитрий Сычев вернулся в систему ива».

Игрок подписал контракт с фарм-клубом – ивом-Казанкой». Соглашение рассчитано на год, утверждает «Спорт-Экспресс».

ив-Казанка» в следующем сезоне выступит в зоне «Запад» второго дивизиона.

Сычев играл за «Локомотив» с 2003 по 2013 год. 33-летний игрок не выступал на профессиональном уровне с 2015 года. Его статистику можно изучить здесь.