Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сычев будет играть за фарм-клуб «Локомотива»

    Теги Локомотив Дмитрий Сычев возможные трансферы второй дивизион Локомотив-2

    Нападающий Дмитрий Сычев вернулся в систему «Локомотива».

    Игрок подписал контракт с фарм-клубом «Локо»«Локомотивом-Казанкой». Соглашение рассчитано на год, утверждает «Спорт-Экспресс».

    «Локомотив-Казанка» в следующем сезоне выступит в зоне «Запад» второго дивизиона.

    Сычев играл за «Локомотив» с 2003 по 2013 год. 33-летний игрок не выступал на профессиональном уровне с 2015 года. Его статистику можно изучить здесь.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться