Сычев будет играть за фарм-клуб «Локомотива»
Нападающий Дмитрий Сычев вернулся в систему «Локомотива».
Игрок подписал контракт с фарм-клубом «Локо» – «Локомотивом-Казанкой». Соглашение рассчитано на год, утверждает «Спорт-Экспресс».
«Локомотив-Казанка» в следующем сезоне выступит в зоне «Запад» второго дивизиона.
Сычев играл за «Локомотив» с 2003 по 2013 год. 33-летний игрок не выступал на профессиональном уровне с 2015 года. Его статистику можно изучить здесь.
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