Мутко ответил на критику Газзаева: «Сразу ничего не бывает. Не выходим из группы – такой у нас сейчас уровень»

Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко ответил на критику .

«Не знаю, Валерий Георгиевич, откуда вы взяли такую цитату. В стратегии развития футбола и стратегии развития спорта названы задачи: 1 – популяризация, 2 – повышение конкурентоспособности.

Я полтора года как вернулся в футбол. Вернулся потому, что бардак надоел. Мы исходим из поставленной цели. Инопланетян у нас в команде не будет. Мы сократили лимит, он критикуется. Сейчас есть 60 человек, и других не будет. Дальше мы поставили одного из лучших тренеров. На мой взгляд, это думающий, переживающий за страну специалист. И мы изменили сборную. Создали ей все условия.

Вот так сразу ничего не бывает. Есть направление «Поиск талантов». Выбрано 50 академий. Обеспечим их условиями и единой методикой.

Мы не выходим из группы – да, такой сейчас наш уровень. Что мы должны сделать? Снова сменить тренера? Игроков? Для советов и я открыт, и главный тренер. Но когда мы слышим, что «все плохо и что-то надо менять» – такой тезис, «что-то менять», реализовать сложно. Я верю в эту команду. Убежден, она покажет на чемпионате мира хороший результат.

Главное, что можно сказать про сборную, – это огромная самоотдача и дисциплина. Появилась новая тактическая схема игры – в три защитника. Увидели лишь прообраз. Объективно нам сложно противостоять таким командам, как Чили и Португалия, которые здорово работают с мячом. Наша сила должна быть в дисциплине, качественной обороне. У нас пока что много потерь, брака. Допускаем детские ошибки.

Замечаний больших к тренеру нет. Он много работает, постоянно на контакте с футболистами и клубными тренерами, в курсе карьерного роста и переходов игроков сборной. Нам еще не хватает нескольких футболистов высокого класса, с большим опытом – лидеров, которые повели бы за собой в трудный момент и могли бы в одиночку решить эпизод.

Есть потенциал и у игроков, которые не до конца раскрылись на турнире. Выбор у нас реально ограничен – 60 игроков. В сентябре пригласим на сбор тех, кто не был на Кубке конфедераций, посмотрим на них.

Надеюсь, мы верно друг друга расслышали. У государства есть приоритеты – их определяю не только я, но и президент, и правительство. Можно многое насчитать, если брать «среднюю температуру по больнице».

Я прекрасно понимаю, что для всего мира успех мероприятия зависит от качества его проведения, то для твоей страны – это, конечно, выступление твоей команды. Мы себе вреда не желаем. Для поддержки сборной команды все возможное сделаем», – сказал Мутко.

Газзаев – Мутко: «Наш спорт, которым управляете вы, за последние годы перенес немало потрясений и унижений»