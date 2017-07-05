Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи раскритиковал вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко за регресс российского спорта.

«За последние годы отечественный спорт, которым, как известно, управляете вы, Виталий Леонтьевич, пережил немало потрясений и унижений. Наша страна очутилась в центре допинговых скандалов.

Сборная России по футболу уже пять крупных турниров подряд не может выйти из группы. А вы заявляете, что «в футболе невозможно гарантировать успех национальной сборной, поэтому имеет смысл обозначить следующую цель: популяризация футбола независимо от результата сборной». Ведь любому профессионалу известно: популяризация вида спорта только через крупные победы на ЧМ и Олимпийских играх.

Мой вопрос: что еще должно случиться с российским футболом, чтобы вы признали неэффективность системы? Может, вам нужна помощь профессионалов? Или депутатов? Мы готовы помочь.

За последнее время в РФС было создано три разные стратегии по развитию российского футбола. Но ни по одной из них так ничего и не реализовано. Последнюю программу, так называемую «Стратегию-2030», написал сотрудник РФС – идут слухи, это лыжник. Я с уважением отношусь к зимним видам спорта, но причем здесь лыжник?! Куда мы с вами на этих лыжах доедем?

Доклад, который нам представил вице-премьер, очень оптимистичен и говорит о том, что мы впереди планеты всей! Однако на деле ситуация иная. Надо понять, что не так, услышать тех, кто знает, как побеждать, а не сводить полемику к личным отношениям.

Хочу обратиться к вам, уважаемый Виталий Леонтьевич. Вы не ищите в нас – футбольной общественности – врагов. Мы отдали спорту свои силы, время, молодость, опыт и хотим, чтобы величие нашей страны наряду с ее военной и политической мощью было подкреплено успехами в спорте. Поэтому мы союзники.

Но оппонировать бездеятельности, отсутствию результатов и побед мы, неравнодушные люди, будем всегда! Вы должны это понимать. Главное – не популяризация, а победы!» – заявил Газзаев.

Газзаев и Мутко сегодня выступали на «Правительственном часе» в Госдуме.