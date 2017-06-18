Мутко раскритиковал Газзаева за ответ Путину на прямой линии

Во время внеочередной конференции РФС Виталий Мутко прокомментировал диалог с президентом России Владимиром Путиным на прямой линии с Президентом РФ.

«Тут у нас у одного деятеля президент спрашивает: «Как сыграет сборная?» А он отвечает: «Я такого же мнения, как и вы». Что это такое?» – сказал Мутко.

«У меня такое же мнение, как у вас». Газзаев отвечает Путину