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    Мутко раскритиковал Газзаева за ответ Путину на прямой линии

    Теги Валерий Газзаев Виталий Мутко сборная России РФС Владимир Путин

    Во время внеочередной конференции РФС Виталий Мутко прокомментировал диалог Валерия Газзаева с президентом России Владимиром Путиным на прямой линии с Президентом РФ.

    «Тут у нас у одного деятеля президент спрашивает: «Как сыграет сборная?» А он отвечает: «Я такого же мнения, как и вы». Что это такое?» – сказал Мутко.

    «У меня такое же мнение, как у вас». Газзаев отвечает Путину

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