Ляказетт почти перешел в «Арсенал», Милевский покинул «Тосно», Бэйл останется в «Реале». Главные трансферы дня

1. Александр Ляказетт успешно прошел медосмотр в «Арсенале». За 26-летнего форварда заплатят 52 млн фунтов.

2. Тошич покидает ЦСКА. Серб играл за армейцев с 2010 года.

3. «Тосно» расторг контракт с Артемом Милевским. Украинец хочет поиграть в Европе.

4. «Ростов» подписал контракт со словенским защитником Матией Бобеном. По схеме 3+1.

5. Гарет Бэйл не собирается уходить из «Реала». Валлийцу нравится жизнь в Испании.

6. Защитник Маттиас Гинтер из дортмундской «Боруссии» перешел в Менхенгладбах. За 17 млн евро.

7. Юрий Лодыгин не намерен покидать «Зенит». Будет конкурировать с Андреем Луневым.

8. Полузащитник «Легии» Вадис Оджиджа-Офоэ неожиданно отказался переходить в «Краснодар». Странная история.

9. 18-летний нападающий «Коринтианс» Лео Жаба близок к переходу в «Ахмат». За 3 млн евро.

Цитата. «Даже если Аршавин будет играть по 15-20 минут – это принесет «Зениту» пользу». Сергей Фурсенко – о возможном возвращении легенды.