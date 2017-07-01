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    «Зенит» купил Паредеса, «Спартак» взял Петковича, Пепе отказал «ПСЖ». Главные трансферы дня

    Теги возможные трансферы трансферы

    Главные трансферные новости и слухи дня.

    1. «Зенит» подтвердил переход опорника Паредеса из «Ромы» за 23 млн евро. Еще 4 млн Питер может заплатить в виде бонусов.

    2. «Спартак» взял по свободному трансферу сербского правого защитника Марко Петковича. Последний клуб серба – «Црвена Звезда».

    3. Долгожданный переход Пепе в «ПСЖ» отменяется. Стороны не согласовали контракт, теперь Пепе собирается в «Бешикташ».

    4. «Реал», «Ювентус», «Барселона» и другие суперклубы сражаются за Дани Себальоса, лучшего игрока молодежного Евро-2017.

    5. Александр Ляказетт согласился перейти в «Арсенал». «Лион» хочет за него 60 млн евро – столько Венгер еще ни за кого не платил.

    6. Федор Кудряшов переходит к Бердыеву в «Рубин». От прошлогоднего «Ростова» совсем ничего не осталось.

    7. Россиянин Антон Швец перешел из дубля «Вильярреала» в «Ахмат». В 24 пора играть со взрослыми.

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