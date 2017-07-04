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    Бэйл не собирается уходить из «Реала»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Гарет Бэйл

    Полузащитник Гарет Бэйл не планирует в ближайшем будущем возвращаться в Англию.

    27-летнему валлийскому вингеру нравится жизнь в Испании. Бэйл не собирается уходить из «Реала», сообщили источники, близкие к игроку.

    Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Бэйла в случае покупки форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

    Однако руководство клуба не хочет отпускать Бэйла, а люди в «МЮ», главный тренер которого Жозе Моуринью давно интересуется игроком, не в курсе возможного желания валлийца сменить команду.

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