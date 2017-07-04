Президент Сергей Фурсенко поделился мыслями о возможном возвращении из «Кайрата» полузащитника .

«По Аршавину необходимо решение главного тренера. Андрей находится сейчас в хороших кондициях, и, даже если он будет играть по 15-20 минут за матч – это нам принесет только пользу. А согласится ли Аршавин на эти условия – вопрос к нему.

В первую очередь, мне хотелось бы увидеть его на поле, поскольку я прекрасно помню, как реагировали наши болельщики на его приезд со сборной. Даже забивать необязательно. Питерская публика очень хорошо разбирается в футболе.



Ранее я разговаривал с Венгером, и он сказал, что Аршавин – потрясающий футболист и иногда может сыграть как лучший в мире. Те кондиции, которые у Андрея Сергеевича есть, они налицо. И он мог бы порадовать нашу публику», – сказал в эфире программы «Все на футбол» Фурсенко.