Станислав Черчесов: «Надеюсь, Акинфеев все так же будет доставлять нам удовольствие»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о голкипере Игоре Акинфееве после поражения от Мексики (1:2).
«Не лукавлю: ни на видеоповторе, ни в игре не видел моментов. Просчеты бывают у каждого игрока, от этого никуда не деться. Жизнь продолжается.
Надеемся, Акинфеев все так же будет в национальной команде и будет доставлять нам удовольствие», — сказал Черчесов.
Ошибка Акинфеева, после которой мы вылетели
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