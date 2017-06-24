Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о голкипере Игоре Акинфееве после поражения от Мексики (1:2).

«Не лукавлю: ни на видеоповторе, ни в игре не видел моментов. Просчеты бывают у каждого игрока, от этого никуда не деться. Жизнь продолжается.

Надеемся, Акинфеев все так же будет в национальной команде и будет доставлять нам удовольствие», — сказал Черчесов.

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