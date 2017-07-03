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    Журналист Дмитрий Симонов: «Уход Акинфеева из сборной не исключен. Но это не конфликт»

    Теги Игорь Акинфеев Василий Березуцкий Федор Смолов Станислав Черчесов сборная России Алан Дзагоев Дмитрий Симонов

    Журналист Дмитрий Симонов заявил, что у тренера Станислава Черчесова нет конфликта с футболистами сборной России.

    «Про конфликт с Дзагоевым и Смоловым – чушь. С Васей Березуцким отыгранная история.

    А вот уход Акинфеева «по собственному желанию» не исключаю. Но это не конфликт», – поделился информацией Симонов.

    «Советский спорт»: У Черчесова конфликт с Дзагоевым, В.Березуцким, Акинфеевым и Смоловым

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