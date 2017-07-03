Журналист Дмитрий Симонов заявил, что у тренера нет конфликта с футболистами сборной России.

«Про конфликт с Дзагоевым и Смоловым – чушь. С Васей Березуцким отыгранная история.

А вот уход Акинфеева «по собственному желанию» не исключаю. Но это не конфликт», – поделился информацией Симонов.

«Советский спорт»: У Черчесова конфликт с Дзагоевым, В.Березуцким, Акинфеевым и Смоловым

Кто, если не Акинфеев?