Журналист Дмитрий Симонов: «Уход Акинфеева из сборной не исключен. Но это не конфликт»
Журналист Дмитрий Симонов заявил, что у тренера Станислава Черчесова нет конфликта с футболистами сборной России.
«Про конфликт с Дзагоевым и Смоловым – чушь. С Васей Березуцким отыгранная история.
А вот уход Акинфеева «по собственному желанию» не исключаю. Но это не конфликт», – поделился информацией Симонов.
«Советский спорт»: У Черчесова конфликт с Дзагоевым, В.Березуцким, Акинфеевым и Смоловым
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