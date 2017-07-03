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    Герман Ткаченко: «У Смолова нет конфликта с Черчесовым. Федя вчера советовался со Станиславом»

    Теги Федор Смолов Станислав Черчесов Премьер-лига Россия сборная России Герман Ткаченко Краснодар

    Герман Ткаченко, руководитель компании ProSports Management, клиентом которой является Федор Смолов, прокомментировал слухи о конфликте между форвардом и главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

    «У Смолова конфликт с Черчесовым? Нет. В подтверждение дам факт: вчера Федя и Станислав общались по телефону, Федя советовался по поводу своего будущего. Если б был конфликт, такого разговора точно бы не было», – сказал бизнесмен.

    Ранее появилась информация, согласно которой у Черчесова возник конфликт с группой игроков сборной, среди которых назывался и нападающий «Краснодара».

    «Советский спорт»: У Черчесова конфликт с Дзагоевым, В.Березуцким, Акинфеевым и Смоловым

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