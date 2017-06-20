Павон не хочет переходить в «Зенит», ему больше нравится «Порту»

Нападающий «Бока Хуниорс» Кристиан Павон не заинтересован в переходе в .

Клуб из Санкт-Петербурга предлагал 15 миллионов евро за 21-летнего форварда, но сам игрок отказался от трансфера.

По информации O Jogo, аргентинец предпочитает вариант с переходом в .

Контракт Павона с «Бока Хуниорс» рассчитан до июня 2020 года. Transfermarkt оценивает Павона в 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Павон провел 28 матчей за клуб, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.