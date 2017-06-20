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    Павон не хочет переходить в «Зенит», ему больше нравится «Порту»

    Теги Зенит Порту Премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Бока Хуниорс возможные трансферы Кристиан Павон

    Нападающий «Бока Хуниорс» Кристиан Павон не заинтересован в переходе в «Зенит».

    Клуб из Санкт-Петербурга предлагал 15 миллионов евро за 21-летнего форварда, но сам игрок отказался от трансфера.

    По информации O Jogo, аргентинец предпочитает вариант с переходом в «Порту».

    Контракт Павона с «Бока Хуниорс» рассчитан до июня 2020 года. Transfermarkt оценивает Павона в 8 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Павон провел 28 матчей за клуб, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.

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