Павон не хочет переходить в «Зенит», ему больше нравится «Порту»
Нападающий «Бока Хуниорс» Кристиан Павон не заинтересован в переходе в «Зенит».
Клуб из Санкт-Петербурга предлагал 15 миллионов евро за 21-летнего форварда, но сам игрок отказался от трансфера.
По информации O Jogo, аргентинец предпочитает вариант с переходом в «Порту».
Контракт Павона с «Бока Хуниорс» рассчитан до июня 2020 года. Transfermarkt оценивает Павона в 8 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Павон провел 28 матчей за клуб, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.
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