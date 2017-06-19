«Зенит» готов предложить 15 млн евро за форварда «Бока Хуниорс» Павона

Нападающий «Бока Хуниорс» Кристиан Павон интересен .

Клуб из Санкт-Петербурга готов предложить 15 миллионов евро за 21-летнего аргентинского форварда.

Контракт игрока рассчитан до июня 2020 года. Transfermarkt оценивает Павона в 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Павон провел 28 матчей за клуб, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач. Подробную статистику игрока смотрите здесь.