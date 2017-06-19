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    «Зенит» готов предложить 15 млн евро за форварда «Бока Хуниорс» Павона

    Теги Зенит Премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Бока Хуниорс возможные трансферы Кристиан Павон

    Нападающий «Бока Хуниорс» Кристиан Павон интересен «Зениту».

    Клуб из Санкт-Петербурга готов предложить 15 миллионов евро за 21-летнего аргентинского форварда.

    Контракт игрока рассчитан до июня 2020 года. Transfermarkt оценивает Павона в 8 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Павон провел 28 матчей за клуб, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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