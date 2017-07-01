«Реал» предложит за Себальоса больше суммы отступных, чтобы выиграть борьбу у «Барселоны» и других клубов
В понедельник представители «Реала» проведут переговоры с «Бетисом» по трансферу полузащитника Дани Себальоса.
Мадридцы готовы были активировать сумму выкупа 20-летнего хавбека в размере 15 миллионов евро и оставить лучшего игрока молодежного Евро-2017 на год в аренде в севильской команде.
Однако интерес к Себальосу также проявляют «Ювентус» (туринцы также готовы заплатить 15 млн), «Бавария» и «Барселона». Каталонцы намерены купить футболиста и оставить его у себя.
Чтобы выиграть борьбу за игрока у других клубов, «Реал» готов предложить за Себальоса больше суммы отступных – примерно 20 миллионов евро.
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