«Реал» предложит за Себальоса больше суммы отступных, чтобы выиграть борьбу у «Барселоны» и других клубов

В понедельник представители проведут переговоры с «Бетисом» по трансферу полузащитника .

Мадридцы готовы были активировать сумму выкупа 20-летнего хавбека в размере 15 миллионов евро и оставить лучшего игрока молодежного Евро-2017 на год в аренде в севильской команде.

Однако интерес к Себальосу также проявляют «Ювентус» (туринцы также готовы заплатить 15 млн), «Бавария» и «Барселона». Каталонцы намерены купить футболиста и оставить его у себя.

Чтобы выиграть борьбу за игрока у других клубов, готов предложить за Себальоса больше суммы отступных – примерно 20 миллионов евро.