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    «Реал» предложит за Себальоса больше суммы отступных, чтобы выиграть борьбу у «Барселоны» и других клубов

    Теги Бавария Ювентус бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Бетис серия А Италия примера Испания возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Дани Себальос

    В понедельник представители «Реала» проведут переговоры с «Бетисом» по трансферу полузащитника Дани Себальоса.

    Мадридцы готовы были активировать сумму выкупа 20-летнего хавбека в размере 15 миллионов евро и оставить лучшего игрока молодежного Евро-2017 на год в аренде в севильской команде.

    Однако интерес к Себальосу также проявляют «Ювентус» (туринцы также готовы заплатить 15 млн), «Бавария» и «Барселона». Каталонцы намерены купить футболиста и оставить его у себя.

    Чтобы выиграть борьбу за игрока у других клубов, «Реал» готов предложить за Себальоса больше суммы отступных – примерно 20 миллионов евро.

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