Россиянин Антон Швец перешел из дубля «Вильярреала» в «Ахмат»

Полузащитник Антон Швец продолжит карьеру в . Ранее Швец был в системе «Вильярреала», где выступал за вторую команду.

24-летний россиянин заключил с грозненским клубом 4-летний контракт. В новом клубе игрок будет выступать под 23-м номером.

До «Вильярреала» Швец был в системе «Сарагосы», где сыграл 1 матч за основную команду в сегунде.

Денис Черышев: «Швец – молодец, постоянно работает над собой. У него правильные спортивные ориентиры»