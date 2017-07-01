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    Россиянин Антон Швец перешел из дубля «Вильярреала» в «Ахмат»

    Теги Премьер-лига Россия трансферы Ахмат Антон Швец

    Полузащитник Антон Швец продолжит карьеру в «Ахмате». Ранее Швец был в системе «Вильярреала», где выступал за вторую команду.

    24-летний россиянин заключил с грозненским клубом 4-летний контракт. В новом клубе игрок будет выступать под 23-м номером.

    До «Вильярреала» Швец был в системе «Сарагосы», где сыграл 1 матч за основную команду в сегунде.

    Денис Черышев: «Швец – молодец, постоянно работает над собой. У него правильные спортивные ориентиры»

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