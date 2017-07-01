Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган, ранее выступавший за дортмундскую «Боруссию», высказался о возможном переходе в немецкий клуб форварда Федора Смолова.

«Слышал информацию о том, что в чемпионат Германии может перебраться российский нападающий Федор Смолов. Интересно, захочет ли он переезжать в бундеслигу.

Дортмундская – это очень сильный клуб. Если он вами интересуется, то я могу лишь посоветовать соглашаться на этот вариант», – сказал Гюндоган в программе «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

Нобель Арустамян: «Зенит» может включить Кокорина в сделку по трансферу Смолова»

Пацан, из-за которого Смолов будет стоить «Спартаку» на 15 миллионов дороже