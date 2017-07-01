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    Илкай Гюндоган – Смолову: «Если тобой интересуется «Боруссия», соглашайся»

    Теги Боруссия Дортмунд Федор Смолов Манчестер Сити Премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Краснодар Илкай Гюндоган

    Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган, ранее выступавший за дортмундскую «Боруссию», высказался о возможном переходе в немецкий клуб форварда «Краснодара» Федора Смолова.

    «Слышал информацию о том, что в чемпионат Германии может перебраться российский нападающий Федор Смолов. Интересно, захочет ли он переезжать в бундеслигу.

    Дортмундская «Боруссия» – это очень сильный клуб. Если он вами интересуется, то я могу лишь посоветовать соглашаться на этот вариант», – сказал Гюндоган в программе «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

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