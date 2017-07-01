Валерий Карпин о допинге в сборной на ЧМ-2014: «Россия была худшей в Бразилии. Эти обвинения звучат смешно»

Эксперт телеканала «Матч ТВ» прокомментировал информацию о том, что игроки сборной России подозреваются в применении допинга на .

«Честно говоря, мы только посмеялись над словами о том, что российские игроки могли систематически применять допинг.

Россия была худшей сборной на чемпионате мира в Бразилии, поэтому эти обвинения звучат еще более смешно.

В футболе сезон длится 10–11 месяцев, так что о допинге в этом виде спорта смешно говорить, потому что никто не может принимать запрещенные препараты на протяжении 11 месяцев», – сказал Карпин в интервью немецкому агентству DPA.

Макларен считает подозрительными 155 допинг-проб российских футболистов и полагает, что в России есть банк чистых образцов для подмены