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    Макларен считает подозрительными 155 допинг-проб российских футболистов и полагает, что в России есть банк чистых образцов для подмены

    Теги Премьер-лига Россия сборная России ФИФА РФПЛ допинг WADA Ричард Макларен

    Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен в интервью ARD высказался о подозрительных допинг-пробах российских футболистов.

    О количестве проб

    «Есть 155 проб, которые были взяты WADA и ожидают анализа. Мы сообщили об этом ФИФА».

    О том, что у российских футболистов есть отдельная система сокрытия подозрительных результатов проб

    «Все это порождает подозрение о том, что есть банк чистых образцов (мочи – Sports.ru), и что он используется в отношении футболистов».

    О том, что в переписке между российскими функционерами, в письме от июня 2015 года, есть замечание о том, что в образце мочи футболиста РФПЛ (№ 3878295) значительно выше нормы содержание запрещенного стимулятора (дексаметазона).

    «У нас есть информация, в которой есть ссылка на попытку найти подходящий образец, возможно, для замены (подозрительной допинг-пробы – Sports.ru)».

    Макларен полагает, что представленные ранее цифры – лишь «верхушка айсберга». До сих пор он публично говорил о 30 футболистах, фигурирующих в документах.

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