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    Джанни Инфантино: «Все игроки сборной России на ЧМ-2014 были проверены на допинг иностранными врачами. Все пробы – отрицательные»

    Теги сборная России ФИФА допинг Джанни Инфантино

    Президент ФИФА Джанни Инфантино опроверг информацию о возможном употреблении допинга игроками сборной России на ЧМ-2014.

    «Когда речь идет о допинге, а этот вопрос возникает регулярно, мы говорим: расследования идут. ФИФА работает вместе с WADA, чтобы проанализировать все факты. Не знаю, сколько времени займут расследования, но есть факты.

    Факты вот в чем, когда мы говорим о футболе в России: все российские игроки и вообще все, кто играл на ЧМ-2014, были проверены на допинг. Лабораториями, которые аккредитованы WADA. Пробы были взяты врачами, отправлены в Лозанну по всем 23 игрокам. Проверили россиян и доктора из УЕФА.

    Все были проверены не российскими врачами, профессионалами из других стран. И все пробы, сделанные россиянам не в России, дали отрицательные результаты. Никаких санкций не будет», – заявил Инфантино.

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