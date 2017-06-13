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    Смолов о переходе в европейский клуб: «Попробую»

    Теги Федор Смолов Премьер-лига Россия сборная России возможные трансферы видео Краснодар

    Нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов сказал, что попробует уехать в европейский клуб.

    После тренировки Смолов вышел к болельщикам, чтобы сфотографироваться и дать автографы.

    Один из пришедших сказал футболисту: «Федя, уезжай в Европу». Смолов ответил: «Попробую».

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