Смолов о переходе в европейский клуб: «Попробую»
Нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов сказал, что попробует уехать в европейский клуб.
После тренировки Смолов вышел к болельщикам, чтобы сфотографироваться и дать автографы.
Один из пришедших сказал футболисту: «Федя, уезжай в Европу». Смолов ответил: «Попробую».
Смолов, фоткаясь с болельщиками: – Федя, ты наш лучший бомбер! – Спасибо! – Уезжай в Европу! – Попробую. pic.twitter.com/MFsOIAcbE0— Филипп Папенков (@PippoGranato) 13 июня 2017 г.
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