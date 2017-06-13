Смолов о переходе в европейский клуб: «Попробую»

Нападающий сборной России и Федор Смолов сказал, что попробует уехать в европейский клуб.

После тренировки Смолов вышел к болельщикам, чтобы сфотографироваться и дать автографы.

Один из пришедших сказал футболисту: «Федя, уезжай в Европу». Смолов ответил: «Попробую».